Албания отменила все ограничения для туристов

Албанское правительство отменило все коронавирусные ограничения для иностранных туристов, посещающих страну, сообщает Европейская правда.

Для посещения Албании не нужен ПЦР-тест на коронавирус, тест на антитела, паспорт вакцинации или любой другой документ, касающийся пандемии.

Также было отменено требование о 14-дневном карантине после въезда.

Иностранных туристов только призвали держаться в аэропорту на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, чтобы предотвратить распространение болезни.

Летние оздоровительные центры, развернутые в 29 местах по всей стране, также будут предлагать быстрые тесты на COVID-19 на следующей неделе.

В целом 29 центров тестирования по всей стране также предложат быстрые тесты на коронавирус, начиная со следующей недели.

За последний месяц в Албании резко снизилось количество новых инфекций и смертей от коронавируса. По всей стране остаются активными менее 300 случаев, а смертей не регистрируется уже несколько дней подряд. Примерно треть населения получила по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19.