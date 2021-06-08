В ОП сообщили о сроках завершения реконструкции аэропорта в Кривом Роге

Реконструкцию международного аэропорта в Кривом Роге планируют завершить до конца 2022 года, сообщает УНИАН.

"В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом реконструкции международного аэропорта города Кривой Рог. Восстановление аэропорта, построенного в 1978-м, планируют завершить до конца 2022 года. Общая стоимость проекта составляет 990 млн грн", – говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

В частности, запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы с заменой инженерного и светового оборудования, а также ремонт перронов. В аэропорту будет установлено новое навигационное и метеорологическое оборудование.

Параллельно с этим будет проводиться реконструкция здания терминала аэропорта стоимостью 300 млн грн.

Терминал и взлетно-посадочную полосу планируют сдать к октябрю 2022 года. Отмечается, что после завершения работ аэропорт сможет обслуживать 400 пассажиров в час.