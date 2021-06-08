УЗ возобновляет сообщение Черкасс со Львовом

С 1 июля возобновляется курсирование поезда между Черкассами и Львовом. Он будет ходить через день, сообщает РБК-Украина.

Так, поезд № 95/96 "Тясмин" Черкассы-Львов будет отправляться из Черкасс по нечетным числам (кроме 31 чисел), обратно - по четным.

отправление из Черкасс в 19:46, прибытие во Львов в 10:37.

отправление из Львова со 2 июля в 14:30, прибытие в 06:35.

Напомним, недавно "Укрзализныця" объявила о продаже билетов на дополнительные поезда к морю. В частности, в июне курсировать еще 11 поездов в разных регионах страны.