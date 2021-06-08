Останки двух из 298 жертв катастрофы рейса MH17 не нашли за семь лет

Председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что останки двух из 298 жертв катастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines на Донбассе. Всех остальных жертв крушения 2014 года установили, сообщает Вести.

По словам Стейнхейс, обломки и тела жертв собирали на площади около 60 квадратных километров, они падали на деревья и огороды. Он также отметил, что останки были упакованы в 239 мешков, после чего груз доставили в Нидерланды несколькими репатриационными рейсами.

Идентифицировали тела с помощью ДНК, отпечатков пальцев, сравнения одежды и внешнего вида. В двух случаях пришлось идентифицировать жертв по телефонам и личным вещам – останки этих двух пассажиров не обнаружили, но очевидно, что они находились на борту.

Судья добавил, что на наличие инородных материалов исследовали 61 тело. После удаления металлических частиц стало понятно, что самолет пострадал от взрыва снаружи.