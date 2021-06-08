Советы экспертов: как защититься от тополиного пуха

Тополиный пух в начале лета, помимо того, что создает бытовой дискомфорт, аккумулирует и переносит аллергены: пыльцу и пыль, что может ухудшить самочувствие аллергиков. Кроме того, пух может нарушить работу кондиционеров и систем вентиляции, сообщает Российская газета.

Появление пуха совпадает по времени с цветением злаковых растений, которые могут вызывать аллергические реакции. Если каждый год, когда на улице летит тополиный пух, вы замечаете у себя такие симптомы, как заложенность носа, чихание, но при этом у вас нет температуры, то это с большой вероятностью может быть поллиноз, то есть реакции на пыльцу.

Для профилактики аллергии нужно максимально ограничить контакт с потенциальными аллергенами, которые разносятся вместе с пухом. Вот советы экспертов, которые приводит ведомство:

Меньше выходите на улицу, особенно в сухую, жаркую и ветреную погоду, когда пуха в воздухе больше всего. При высокой влажности вскоре после дождя пуха в воздухе почти не бывает - это хорошее время для прогулок.

Постарайтесь не допускать попадания пуха в квартиру, офис, салон машины. Помогает барьер из мелкой противомоскитной сетки или марли, которую хорошо почаще смачивать водой.

Регулярно делайте влажную уборку: ежедневно, а если пуха много, то и два-три раза в день.

Чтобы уменьшить попадание аллергенов в организм, можно носить маску.

При возвращении с улицы умойтесь, а лучше примите душ, промойте нос физраствором (солоноватой водой).

Почаще меняйте и хорошо стирайте свою повседневную одежду, особенно ту, в которой выходите на улицу, и постельное белье.

Следите за работой вентиляционных устройств, проводите их комплексное обследование и чистку.

Протирайте чаще оргтехнику на рабочем месте, телевизоры и электроприборы дома - они активно притягивают пыль.