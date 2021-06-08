В Украине стартовали продажи нового Skoda Kodiaq

Представленный в апреле нынешнего года популярный кроссовер Skoda Kodiaq уже доступен для заказа в Украине. Новинка будет доступна в четырех комплектациях – Ambition, Style, L&K и Sport Line, сообщает Обозреватель.

Автомобиль получил более современный внешний облик в стиле нового поколения модели Octavia. Для новинки расширен список предлагаемых опций, включая матричные фары, усовершенствованные сидения с подогревом и вентиляцией, систему Rear Traffic Alert и аудиосистему Canton с 10-ю динамиками.

Автомобиль получил более современный внешний облик в стиле нового поколения модели Octavia. Источник: Skoda

Для обновленного Kodiaq предлагаются два дизельных двигателя мощностью 150 и 200 л.с., а также 2-литровый 180-сильный бензиновый мотор TSI. Все версии оснащаются 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG и полноприводной трансмиссией.

Автомобиль получил новый ассортимент легкосплавных колесных дисков до 20 дюймов, а также новые цвета и варианты отделки салона с различными декоративными панелями, дополнительными контрастными строчками и улучшенной светодиодной подсветкой салона.

Обновленный салон Skoda Kodiaq. Источник: Skoda

Для Kodiaq подготовили модернизированную систему Crew Protect Assist, которую дополнили новыми датчиками в задней части автомобиля. Эта инновационная система позволяет минимизировать риск травм в случае наезда сзади.

Как и прежде, кроссовер можно заказать в 5 или 7-местной конфигурации. Автомобиль предлагает широкие возможности по трансформации салона и со сложенным третьим рядом позволяет взять "на борт" 2065 л различного багажа.

Стоимость базовой версии стартует с отметки 835881 грн. Источник: Skoda

Стоимость базовой версии с 2-литровым бензиновым 180-сильным двигателем, полным приводом и LED-оптикой стартует с отметки 835 881 грн.