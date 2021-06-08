В Украину доставили вакцину Pfizer

В Украину доставили 117 тысяч доз вакцин от коронавируса компании Pfizer в рамках механизма COVAX, сообщает Корреспондент.

Всего в течение этой и следующей недели в Украину доставят 473 850 доз вакцины Pfizer. Украина уже получила по механизму COVAX 590 850 доз вакцины Pfizer и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca.

Напомним, с начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 1 284 143 человека. При этом две дозы получили – 152 142. Всего проведено 1 436 285 прививки.