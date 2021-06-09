Астрологи рассказали, каких женщин выбирают мужчины по знаку Зодиака

Астрологи рассказали, каких женщин выбирают мужчины по знаку Зодиака

Астрологи рассказали, каких женщин выбирают себе мужчины разных знаков Зодиака, сообщает УНИАН.

Овен

Овны любят уверенных в себе и самодостаточных женщин, которые готовы снести все на своем пути.

Телец

Тельцам приходятся по душе женственные девушки, которые умеют поддержать в трудную минуту.

Близнецы

Эти мужчины чаще выбирают творческих девушек, энергия которых идет через край.

Рак

Главная черта, которая должна присутствовать у девушки Рака - это верность.

Лев

Их может покорить только уверенная в себе женщина, которая умеет очаровывать и блистать в свете. А также она должна быть с чувством юмора.

Дева

Эти мужчины бояться напора. Поэтому девушка должна быть не особо эмоциональный и не очень активной.

Весы

Представитель этого знака Зодиака ищет идеальную женщину. Также они обычно любят ухоженных и стильных женщин, обязательно - с хорошим чувством юмора и острым умом.

Скорпион

Если Скорпион выбрал своей избранницей именно вас, то будьте уверены, что вы лучшая женщина на планете. Ведь именно таких они и ищут.

Стрелец

Для того чтобы представитель этого знака Зодиака влюбился в женщину, она должна его очаровать, то есть обладать невероятной энергетикой. Также их могут "зацепить" эффектные и провокационные леди.

Козерог

Этому мужчине важно, чтобы у девушки были увлечения. И больше всего они не любят глупых и навязчивых.

Водолей

Водолею понравится женщина, которой безразлично мнение окружающих.

Рыбы

Им нужна женщина, которая умеют принимать и отдавать любовь.

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