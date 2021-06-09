Астрологи рассказали, каких женщин выбирают мужчины по знаку Зодиака

Астрологи рассказали, каких женщин выбирают себе мужчины разных знаков Зодиака, сообщает УНИАН.

Овен

Овны любят уверенных в себе и самодостаточных женщин, которые готовы снести все на своем пути.

Телец

Тельцам приходятся по душе женственные девушки, которые умеют поддержать в трудную минуту.

Близнецы

Эти мужчины чаще выбирают творческих девушек, энергия которых идет через край.

Рак

Главная черта, которая должна присутствовать у девушки Рака - это верность.

Лев

Их может покорить только уверенная в себе женщина, которая умеет очаровывать и блистать в свете. А также она должна быть с чувством юмора.

Дева

Эти мужчины бояться напора. Поэтому девушка должна быть не особо эмоциональный и не очень активной.

Весы

Представитель этого знака Зодиака ищет идеальную женщину. Также они обычно любят ухоженных и стильных женщин, обязательно - с хорошим чувством юмора и острым умом.

Скорпион

Если Скорпион выбрал своей избранницей именно вас, то будьте уверены, что вы лучшая женщина на планете. Ведь именно таких они и ищут.

Стрелец

Для того чтобы представитель этого знака Зодиака влюбился в женщину, она должна его очаровать, то есть обладать невероятной энергетикой. Также их могут "зацепить" эффектные и провокационные леди.

Козерог

Этому мужчине важно, чтобы у девушки были увлечения. И больше всего они не любят глупых и навязчивых.

Водолей

Водолею понравится женщина, которой безразлично мнение окружающих.

Рыбы

Им нужна женщина, которая умеют принимать и отдавать любовь.