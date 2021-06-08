Opel раскрыл первые детали о новой генерации модели Astra

Opel опубликовал первые изображения-тизеры, которые дают представление о новом поколении модели Astra - бестселлер бренда впервые будет электрифицировано, сообщает Автомир.

Новинка Opel Astra сможет по-новому воплотить характерный стиль Бренда: смелый дизайн и чистые линии показывает путь вперед для всех будущих легковых автомобилей Opel.

Майкл Лошеллер (Michael Lohscheller), генеральный директор бренда Opel, отметил: «Грядущее новое поколение Opel Astra откроет новый захватывающий раздел долгой и успешной 30-летней истории нашей модели-бестселлера С-класса. Мы уверены, что новое поколение Opel Astra произведет сильное впечатление и привлечет к Бренду много новых клиентов».

Фирменное «лицо» Opel Vizor

Центральный элемент внешнего дизайна автомобиля - это дальнейшее развитие фирменной передней части стиля Opel Vizor, впервые представленной на новом поколении Mokka. Характерное «лицо автомобиля» мгновенно узнается, простирается на всю ширину передней части кузова, а также выступает основой для интеграции высоких технологий: встречайте полностью светодиодные фары IntelliLux LED®! Бренд Opel снова приносит инновации моделей более высокого рыночного сегмента в «народные автомобили» С-класс!

Задняя часть теперь также лучше запоминается: характерная надпись с обозначением модели «Astra» расположена четко по центру гладкой крышки багажника.

Новое поколение интерьера Pure Panel

Аналогичная немецкая точность заметна и в салоне автомобиля. Новинка получит цифровой интерьер Pure Panel следующего поколения полностью остекленные поверхности и глянцевое покрытие идеально перекликается с фирменным дизайнерским видом Opel Vizor. В основе передней панели лежат два горизонтальных широкоформатных дисплея, которые ориентированы на водителя.

Количество физических элементов управления сведено к минимуму благодаря тщательно продуманной компоновке салона и новым методам контроля различных систем или функций. Высокий уровень внимания к комфорту водителя и пассажиров прослеживается в каждой детали: форма панелей и текстура материалов, новый дизайн рулевого колеса, удобные и эргономичные передние сиденьями. Эти типичные достоинства практически всех автомобилей Opel: покупатели достойны лучшего!

Электрификация Opel Astra демонстрирует развитие

Автомобиль Opel Astra нового поколения будет полностью спроектирован на родине Бренда - в Германии. Автомобиль предложит покупателям выбор из двух типов кузова: классический динамичный 5-дверный хэтчбек или стильный универсал Sports Tourer.

А электрифицированные версии, впервые предложенные для модели Astra, станут дополнительным импульсом для дальнейшего мощного развития всего продуктового портфеля Бренду Opel. Производство автомобиля начнется уже в этом году на основном заводе в городе Рюссельсхайме (Германия).