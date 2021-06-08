Сервис "єМалятко" тепер доступен для жителей ОРДЛО и Крыма

Сервис "єМалятко" стал доступен для жителей временно неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма, сообщает Корреспондент.

"Услугой воспользовались уже более 125 тысяч семей во всей Украине. Отныне в єМалятко можно получить украинское свидетельство о рождении, если ребенок родился на территории Автономной Республики Крым или оккупированных районов Донецкой или Луганской областей.

Команда Минцифры строит цифровое государство, в котором каждый украинец будет иметь равные возможности и равный доступ к государственным услугам. Независимо от места пребывания", - сказано в сообщении.

Родители детей младше 18 лет, рожденных на временно неподконтрольных территориях, которые еще не получили украинское свидетельство о рождении, теперь могут воспользоваться сервисом єМалятко. Сначала нужно подать заявление об установлении факта рождения ребенка через Электронный суд.

К заявлению необходимо приложить:

копии документов, подтверждающих рождение ребенка: медицинское свидетельство о рождении и/или медицинские справки

копии паспортов и идентификационных кодов родителей

копию свидетельства о браке (при наличии)

другие доказательства факта рождения ребенка (при наличии)

Такие дела освобождаются от уплаты судебного сбора. С полученным номером судебного решения нужно подать заявление на получение комплексной услуги єМалятко на портале Дія.

При получении услуги для заказа доступны:

присвоение номера налогоплательщика

присвоение уникального номера записи в реестре (УНЗР) и определение принадлежности ребенка к гражданству Украины (при условии, если родители или один из них имеют собственный УНЗР)

помощь при рождении ребенка

регистрация места проживания ребенка (при условии регистрации одного из родителей в городах, где уже доступна услуга)