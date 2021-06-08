В Борисполе обыскивают пассажиров рейса из Тбилиси

В киевском аэропорту Борисполь пассажиров прибывшего рейса из Тбилиси выпускают из самолета по пять человек. Каждого обнюхивают собаки, сообщает Корреспондент.

"Такая же история как была после посадки самолета с Протасевичем в Минске" , – сказал изданию один из пассажиров.

Позже стало известно, что первую часть пассажиров рейса Тбилиси-Киев уже привезли в здание аэропорта.

По неофициальной информации, поступило сообщение о бомбе на борту.