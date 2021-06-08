В Борисполе обыскивают пассажиров рейса из Тбилиси
В киевском аэропорту Борисполь пассажиров прибывшего рейса из Тбилиси выпускают из самолета по пять человек. Каждого обнюхивают собаки, сообщает Корреспондент.
"Такая же история как была после посадки самолета с Протасевичем в Минске", – сказал изданию один из пассажиров.
Позже стало известно, что первую часть пассажиров рейса Тбилиси-Киев уже привезли в здание аэропорта.
По неофициальной информации, поступило сообщение о бомбе на борту.
"Тщательно обыскивают каждого пассажира. Багаж выгрузили и будут, вероятно, также проверять отдельно. Одного грузина после беседы с работниками аэропортовых служб и с силовиками куда-то увели", – рассказали очевидцы.