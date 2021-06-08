В Украине замечен новый кроссовер Porsche

В Киеве засветился новый Porsche Taycan Cross Turismo. Первый электрокроссовер Порше в истории засняли в столичном автосалоне марки. Модель довольно быстро добралась до Украины, сообщает АвтоПортал.

Напомним, что Porsche Taycan Cross Turismo – внедорожный универсал с увеличенным клиренсом и защитным пластиковым обвесом. Он просторнее седана Taycan и обладает вместительным 446-литровым багажником.

На фото попал универсал Porsche Taycan Cross Turismo в исполнении 4S. Такой электромобиль Порше оснащен двумя моторами мощностью 490 л. с. в стандартном режиме и 571 л. с. – кратковременно. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,1 с и развивает 240 км/ч, а его запас хода – 452 км.

Именно такой электрокар Порше стоит от 3 378 200 гривен. Базовая 476-сильная версия обойдется в 2 849 525 гривен, а топовый 761-сильный вариант Turbo S (он стартует до сотни за 2,9 с) стоит 5 599 300 гривен. Все Porsche Taycan Cross Turismo – полноприводные.