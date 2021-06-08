Власти Северодонецка заявили, что не удерживают судью Чауса

Адвокат Николая Чауса, Ростислав Кравец, рассказал, что получил ещё один ответ на ходатайство о незаконном удерживании экс-судьи, сообщает Страна.ua.

Согласно документу, который имеется в распоряжении издания, судью Чауса не удерживают на территории Военно-гражданской администрации Северодонецка.

У защиты Чауса есть ещё два предположения, где может находиться экс-судья. По двум вероятным местам адвокаты уже получили отрицательный ответ.

Ранее адвокат Чауса Ростислав Кравец выяснил что похищенный судья не удерживался на территории воинской части №2428 Пограничной службы Украины. (Как сообщалось, именно эта часть приобрела монтажную программу, с помощью которой, вероятно, монтировалось "видеообращения Чауса".

Тем временем, в Службе безопасности Украины и Государственном бюро расследований не знают, в какой стране на данный момент находится Чаус и может ли он сейчас быть в Украине.