Количество вспышек острых кишечных инфекций в Украине сократилось

Количество вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний сократилось по сравнению с 2020 годом, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению Госпродпотребслужбы, в январе-мае 2021 года территориальные органы Госпродпотребслужбы расследовали 26 вспышек острых кишечных инфекций, за аналогичный период 2020 года - 30 вспышек.

В 2021 году вспышки были зарегистрированы на территории Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Тернопольской, Кировоградской, Львовской, Житомирской, Киевской и Харьковской областей. Больше всего вспышек зарегистрировано в учреждениях дошкольного образования (18), наименьшее - в быту (три). Вспышек, связанных с заведениями общественного питания, зафиксировано не было.

Госпродпотребслужба в связи с этим намерена усилить контроль в организованных детских коллективах.

Как сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья, в мае 2021 года центр получил сообщения о шести вспышках острых кишечных инфекций.

Всего пострадали 26 человек, из них 16 детей. Вспышки зафиксировали в Краматорске Донецкой обл., Днепре, Харькове, Вознесенске Николаевской обл., Черноморске и Березовке Одесской обл.