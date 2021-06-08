В "Честно" назвали город с самой высокой зарплатой мэра
Мэр Запорожья Владимир Буряк получает наибольшую заработную плату среди мэров областных центров — 114 000 гривен в месяц, меньше других зарабатывает мэр Херсона Игорь Колыхаев — 15000 гривен, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении общественного движения "Честно".
Среди руководителей городов, которые получают самые большие зарплаты:
- мэр Луцка Игорь Полищук (77 тысяч гривен),
- мэр Кропивницкого Андрей Райкович (73 тысячи),
- мэр Хмельницкого Александр Симчишин (64 тысячи),
- мэр Чернигова Владислав Атрошенко (63 тысячи),
- мэр Ровно Александр Третьяк (62 тысячи) и
- мэр Киева Виталий Кличко (60 тысяч).
Самые низкие зарплаты у:
- мэра Одессы Геннадия Труханова (23 тысячи),
- мэра Житомира Сергея Сухомлина (30 тысяч),
- мэра Львова Андрея Садового (33 тысячи),
- мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива (39 тысяч) и
- мэра Сум Александра Лысенко (44 тысячи).
"Честно" отмечает, что оклады мэров – утвержденные постановлением Кабмина еще в 2006 году – практически одинаковые.
Согласно этому документу, мэру города с населением более одного миллиона человек установлен должностной оклад в размере 16 940 гривен, мэрам городов с населением до 180 000 – 15 тысяч гривен, а всем остальным – 15 900 гривен.
Заработная плата мэров обычно не привязывается к каким-то реальным достижениям – как, например, качество сервиса и услуг в городах, а зависит от надбавок, доплат и премий, которые своему мэру предусматривают депутаты.
В зарплату входят также отпускные, больничные, компенсации за командировки, пособия и другие выплаты.
Например, в апреле заработная плата Владимира Буряка составляла 127,5 тысячи гривен, из которых 73% – премия.
Также премии составляют половину заработной платы у мэров Хмельницкого, Черновцов, Ровно, Ужгорода, Полтавы и Луцка.
"Честно" отмечает, что средний заработок мэров областных центров составляет 53 тысячи гривен в месяц. Но несмотря на низкие зарплаты мэры не спешат покидать свои посты, а из бизнеса идут номинально.
"Честно" отмечает, что мэры практически всегда баллотируются на следующий срок, потому что доступ к бюджету дает возможность "жить на широкую ногу" и "продолжать осваивать подряды на нужные фирмы".