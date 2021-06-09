Renault показала электрический Megane

Французская компания Renault в рамках свое программы электрификации готовится к дебюту электрического хэтчбека Megane. Предсериные автомобили проходят финальные тесты на дорогах Франции, сообщает Обозреватель.

Представленный ранее концептуальный Megane eVision совсем скоро трансформируется в серийную модель, которая пополнит семейство электромобилей марки. Во Франции проходят последние испытания закамуфлированных прототипов на дорогах общего пользования.

Серийный Megane e-Tech во многом сохранил дизайн и характерные элементы от своего концептуального прообраза. Источник: Renault

Серийный Megane e-Tech во многом сохранил дизайн и элементы внешнего вида от своего концептуального прообраза. Например, для улучшения аэродинамики ручки передних дверей утоплены в кузов, а задние интегрированы в стойки. Также автомобиль унаследует характерную облицовку радиатора со светодиодной лентой, объединяющей фары и новую эмблему бренда.

Новое поколение модели Megane будет использовать модульную платформу CMF-EV. Источник: Renault

Новое поколение модели Megane будет использовать модульную платформу CMF-EV, анонсированную в прошлом году и созданную специально для электромобилей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Первоначально сообщалось, что автомобиль получит мощный электромотор на 217 сил, питание для которого будет поставлять батарея емкостью 60 кВтч. С таким арсеналом Megane сможет преодолеть без остановки до 450 км по циклу WLTP.

Автомобиль получит мощный электромотор на 217 сил. Источник: Renault

Презентация электромобиля Renault Megane e-Tech запланирована на осень нынешнего года.