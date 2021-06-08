Суд в Гааге утвердил пожизненный срок сербскому командиру

Апелляционный суд в Гааге утвердил пожизненный приговор бывшему командиру армии боснийских сербов 78-летнему Ратко Младичу, но при этом высшая судебная инстанция не признала его виновным в геноциде, сообщает Страна.ua.

Во вторник, 8 июня, Палата Международного окончательного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) огласила решения по апелляционной жалобе приговоренного трибуналом в Гааге в 2017 году к пожизненному заключению генерала Ратко Младича.

Напомним, что Ратко Младич в первой половине 1990-х командовал отрядом боснийских сербов в Югославии. Генерал скрывался от международного правосудия почти 16 лет, в 2011-м его арестовали в Сербии и экстрадирован в Гаагу. В 2017 году по решению Международного трибунала, он признан виновным в гибели тысяч боснийских мусульман.

Основное преступление, которое вменяют Младичу - резня в Сребренице. В 1995 году там были убиты более 7 тысяч мусульман, считается, что это было сделано именно по его приказу.