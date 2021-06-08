На Франковщине произошел взрыв на магистральном трубопроводе

На Ивано-Франковщине произошла разгерметизация на магистральном газопроводе "Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы" возле села Клузов, сообщает 5 канал.

Очевидцы услышали хлопок и увидели столб дыма. По данным спасателей, горения не было, жертв нет. Неподалеку от места аварии - землей засыпало автомобиль. Эвакуировали двух жителей из дачного массива, местное население информируют об опасности. На месте происшествия работают аварийные бригады. Населенные пункты от газа не отключали, голубое топливо пустили обходным газопроводом.

"Причин может быть много, начиная от технического состояния трубопровода, построенный в 60-х годах, возможно, наличие внутренних дефектов, или скрытых дефектов, из-за вмешательства, из-за постороннего повреждения. Профессиональную оценку будет завершено по результатам комиссии", - отметил директор Богородчанского управления магистральных газопроводов Роман Юськив.

Первый заместитель начальника ДСНС в Ивано-Франковской области Игорь Оксентюк добавляет:

"Наше химическое подразделение, замерив концентрацию атмосферного воздуха, дало нам информацию, что взрывопожароопасных концентрации в смеси воздуха нет. Поскольку газ метан в два раза легче воздуха, и такой концентрации не было . Перекрыли технические задвижки. Буквально за 20 минут этих 20 атмосфер вышли из трубы, и уже утечки практически газа не было. Угроза потенциально была. Но ситуация так сложилась, что и направление ветра, и характер разрыва нам позволял принять решение не проводить масштабной эвакуации".