Всемирный банк прогнозирует рекордный скачок экономики

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики в 2021 году с 4,1% до 5,6%, однако экономический прогноз для развивающихся стран снизился до 2,9, сообщает Деловая столица.

Так, несмотря на разрыв между экономиками развитых и развивающихся стран, рост мирового ВВП в этом году станет рекордным за последние за 80 лет — 5,6%. Самый большой рост будет в США и Китае — 6,8% и 8,5% соответственно, говорится в обзоре Global Economic Prospects Всемирного банка.

Для Украины прогноз Всемирного банка улучшился на 2022 — 2023 годы. Так, в 2021 году ожидается рост на 3,8%, а в 2022 и 2023 годах — на 3,1% (ранее ожидалось 3%).

Ожидается, что наиболее развитые страны вернутся к уровню дохода на душу населения до пандемии в 2022 году. Однако две трети стран с переходной экономикой к этому уровню будут следовать дольше.

В этом году прогноз для таких стран ухудшилось и составляет 2,9% против 3,4% в январском отчете. Причина — отсутствие доступа к вакцинам.

Кроме того, говорят в ВБ, сложно предвидеть развитие событий дальше, ведь глобальное восстановление может замедлиться с отменой господдержки и когда иссякнет "отложенный спрос". В таком случае мировая экономика может замедлиться до 2,7% в 2022 году и 2,1% в 2023 году.

В то же время, может быть и обратный эффект — если из-за распространения вакцин возрастет частный сектор, мировой ВВП может вырасти еще больше.