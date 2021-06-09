Клубника в шоколаде: простой рецепт летнего десерта

Ароматная, сладкая клубника в молочном или черном шоколаде никого не оставит равнодушным. Это может быть основное блюдо или идея для украшения выпечки или тортов, сообщает 24 Канал.

Клубника в шоколаде – изысканный десерт, который быстро и легко приготовить в домашних условиях. Для украшения используйте орехи, различные виды шоколада или кокосовую стружку.

Как приготовить клубнику в шоколаде

Время: 45 минут

Порции: 2 – 8

Калорийность на 100 граммов: 181 ккал

Ингредиенты:

100 граммов темного шоколада;

80 граммов белого шоколада;

300 граммов клубники (или 20 – 25 штук);

орехи.

Приготовление:

Клубнику тщательно помойте, обсушите – выложите на бумажное полотенце.

В разные миски выложите белый и черный шоколад.

Растопите на водяной бане до однородной консистенции. Снимите с огня.

Погрузите каждую ягоду в растопленный шоколад, держа за зеленые листочки. Выложите на пергамент или тарелку.

Часть шоколада перелейте в кондитерский мешок, задекорируйте клубнику белым шоколадом.

Также клубнику можно украсить измельченными орехами. Клубнику отправьте в холодильник на 30 – 45 минут. Подавайте холодной.