Клубника в шоколаде: простой рецепт летнего десерта
Ароматная, сладкая клубника в молочном или черном шоколаде никого не оставит равнодушным. Это может быть основное блюдо или идея для украшения выпечки или тортов, сообщает 24 Канал.
Клубника в шоколаде – изысканный десерт, который быстро и легко приготовить в домашних условиях. Для украшения используйте орехи, различные виды шоколада или кокосовую стружку.
Как приготовить клубнику в шоколаде
Время: 45 минут
Порции: 2 – 8
Калорийность на 100 граммов: 181 ккал
Ингредиенты:
- 100 граммов темного шоколада;
- 80 граммов белого шоколада;
- 300 граммов клубники (или 20 – 25 штук);
- орехи.
Приготовление:
Также клубнику можно украсить измельченными орехами. Клубнику отправьте в холодильник на 30 – 45 минут. Подавайте холодной.