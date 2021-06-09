Топ-10 самых дорогих краш-тестов авто в истории

Краш-тесты важны для автомобилей, потому что если их не пройти модель могут не пустить в производство. Обычно показывают испытания автомобилей сегментов B и C, но спортивные и премиум-модели также их проходят, сообщает Обозреватель.

На тесты производители отправляют десятки авто, которые затем используют для моделирования различных видов аварий. Понятно, что чем дороже автомобиль, тем больше расходуется на его краш-тест. На YouTube-канале Thansis1997 собрали рейтинг из самых дорогих испытаний автомобилей на прочность.

Tesla Model S, на тестирование которой потратили 69 420 долларов. Источник: Euro NCAP / Thansis1997

Открывают рейтинг самых дорогих краш-тестов Range Rover Velar, Audi Q8 и Tesla Model S, на испытания которых потратили 56 900, 68 200 и 69 420 долларов соответственно. Последняя модель демонстрирует действительно хорошие результаты на краш-тестах благодаря отсутствию обычного двигателя. Ей удается хорошо противостоять фронтальному удару, а низкий центр тяжести минимизирует влияние от боковых ударов.

Mercedes- Benz SLS AMG во время испытаний переворачивали вверх дном. Источник: Thansis1997

Следующими в рейтинге идут Porsche Taycan (103 800 долларов), Mercedes- Benz G-Class (137 751 долларов) и Mercedes-Benz SLS AMG (221 580 долларов). Последний в дополнение к обычным испытаниям прошел тест на опрокидывание. Если такое происходит, то для этого у него есть автоматическая система, которая отсоединяет его двери, чтобы облегчить выход из авто.

Bugatti для краш-тестов Veyron использовала одну модель. Источник: Thansis1997

Далее в списке моделей, на которые больше всего потратили на краш-тесте, расположены Lamborghini Murcielago (354 000 долларов) и Bugatti Veyron (1 900 000 долларов). Интересно, что французская марка использует одну модель для испытаний, которую каждый раз ремонтируют перед проведением следующего теста. Это делают, чтобы минимизировать расходы.

Кроме того, Bugatti использует самое современное программное обеспечение, которое имитирует любой тип аварии, который может быть в реальной жизни. Это очень усовершенствованная и дорогостоящая система, но она все равно дешевле, чем уничтожение многочисленных моделей.

На тестирование Pagani Hauyra потратили больше всего в мире. Источник: Thansis1997

Второе и первое место в рейтинге заняли Koenigsegg Regera (1 900 000 долларов) и Pagani Hauyra (2 400 000 долларов). У последней фронтальный удар рассеивается оптимально, а салон остается почти целым и без деформаций.