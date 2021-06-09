И по-деловому, и по-летнему: топ лучших офисных образов на лето

Как одеться в офис без дресс-кода? Многие задаются этим вопросом, ведь на улице жарко, а в помещениях, чаще всего, включены кондиционеры - и холодно. К тому же хочется выглядеть стильно, сообщает РБК-Украина.

Стилист Наталья Фешнловер собрала лучшие образы и показала их в своем Instagram.

По большей части в офисах стоят кондиционеры - и температура позволяет даже носить верхнюю одежду в виде пиджаков или кардиганов.

Яркие детали.

Высокая льняная юбка-карандаш.

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"Черный верх - белый низ".

фото: instagram.com/infashionyou

Пиджаки тоже идут в ход, если есть кондиционер.

фото: instagram.com/infashionyou

фото: instagram.com/infashionyou

Тотал блэк и черный с денимом.