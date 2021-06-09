И по-деловому, и по-летнему: топ лучших офисных образов на лето
Как одеться в офис без дресс-кода? Многие задаются этим вопросом, ведь на улице жарко, а в помещениях, чаще всего, включены кондиционеры - и холодно. К тому же хочется выглядеть стильно, сообщает РБК-Украина.
Стилист Наталья Фешнловер собрала лучшие образы и показала их в своем Instagram.
По большей части в офисах стоят кондиционеры - и температура позволяет даже носить верхнюю одежду в виде пиджаков или кардиганов.
Яркие детали.
Высокая льняная юбка-карандаш.
С ремнем и принтом: стилист рассказала, как правильно носить платья летом 2021
"Черный верх - белый низ".
Пиджаки тоже идут в ход, если есть кондиционер.
Тотал блэк и черный с денимом.