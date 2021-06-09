Лучшие б/у авто с ценой до $25 тыс.

Рынок подержанных автомобилей очень большой и включает в себя бесчисленное количество предложений. На нем представлены сотни марок и тысячи моделей в множестве комплектаций, с разным прошлым и в разном состоянии, сообщает Обозреватель.

Журнал Forbes﻿ собрал подборку лучших поддержанных автомобилей, которые новее за 2001 модельный год. Они ориентировались на отзывы владельцев авто, рейтинг надежности, среднюю цену и личный опыт.

Honda Fit/Jazz 2007 – 2016 годов

Honda Jazz – надежное и экономное авто. Источник: CAR magazine

В Украине поддержанные Honda Jazz продаются по цене до 12 000 долларов. Модель имеет отличные показатели надежности и впечатляющую экономию топлива. Хотя она снаружи кажется небольшой, внутри все равно достаточно просторно.

В то же время у автомобиля плохая звукоизоляция, а шины могут быстро изнашиваться. Также интерьер лишен многих современных удобств. Но на этой машине весело ездить благодаря хорошему управлению и двигателю. Модель второго поколения 2009 – 2013 годов более изысканная, чем оригинальная модель, и она лучше управляется, чем третье поколение 2015 – 2020 годов, которое оснащено вариатором. Хотя все версии все равно очень хороши.

Mazda3 2010 – 2015 годов

Mazda3 с четырехцилиндровым двигателем и хорошей управляемостью. Источник: The Car Connection

В 2010 году вышло второе поколение Mazda3, которое стало более крупным, более надежным и более устойчивым к ржавчине по сравнению с предыдущей моделью. Через четыре года вышло третье поколение, получившее изящный и роскошный дизайн. Обе версии оснащены четырехцилиндровыми двигателями и имеют хорошую управляемость.

Также есть более мощная версия MazdaSpeed3, которая выходила с 2010 по 2013 год. Она, правда, немного дороже. Модели следующих двух лет также имеют более высокую цену, но они стоят того из-за приятного стиля и лучших показателей надежности. Оба поколения доступны, как хэтчбек или седан.

Toyota Prius 2004 – 2012 годов

Экономная и просторная внутри Toyota Prius. Источник: Википедия

Prius имеет просторный и удобный салон, а также очень низкие расходы на эксплуатацию. Он долговечный и даже несмотря на большой пробег все равно остаются в хорошем состоянии, хотя автомобиль и не очень веселый в вождении.

На вторичном рынке это довольно популярная модель, особенно ее второе (2004-2009 гг.) и третье поколение (2010-2015 гг.). Последнее более надежное, но дороже. В Украине поддержанные Prius третьего поколения стоят от 7000 долларов и доходят до 14 000. Также дорого может стоить замена гибридного аккумулятора, но они долговечны и проедут более 300 000 км без проблем.

Volkswagen Golf & GTI 2010 – 2014 годов

Volkswagen Golf доступен с двумя двигателями. Источник: Википедия

Golf шестого поколения получил совершенно новый уровень изысканности и развлечений по сравнению с прошлыми версиями. Он оснащен бензиновым 2,5-литровым пятицилиндровым и 2,0-литровым четырехцилиндровым дизельным двигателями. Из-за выбросов последнего Volkswagen попали в скандал, но в конце концов им удалось настроить двигатель, хотя он немного потерял мощности.

Также есть более производительная версия GTI, которая получила больше мощности, лучшее управление и некоторые косметические улучшения внутри и снаружи. Однако самые высокие спецификации этой версии будут значительно дороже стандартной.

Honda Civic 2006 – 2015 годов

Honda Civic скучная в управлении, но надежная. Источник: Википедия

Эти года включают два поколения Civic. Восьмое выходило с 2006 по 2011 год, имело футуристический вид и было достаточно маневренное. Следующее поколение выходило с 2012 по 2015 и было немного скромнее. Оно не так эффективно выглядело и немного скучнее управлялось, однако стало более надежным.

Оба поколения прекрасно подходят для путешествий, так как имеют приличную мощность, хорошую экономию топлива и низкие затраты на обслуживание. Версии Sport Si еще лучше и имеют большую мощность. У гибридных Civic хорошая экономия топлива, но долговечность аккумуляторных батарей в ранних моделях – открытый вопрос.

Toyota Camry 2007 – 2014 годов

На вторичном рынке очень много Toyota Camry. Источник: Википедия

Этот автомобиль был самым продаваемым в США в течение многих лет. Одной из причин этого является его легендарная надежность. В эти годы выходило шестое и седьмое поколение седана, которые очень легко найти из-за их популярности. Есть большое количество предложений с моделями, которые имеют меньше 100 000 километров пробега и стоят до 23 000 долларов.

Автомобиль доступен с четырехцилиндровым или шестицилиндровым двигателем. Он практичен и тихий в любом отношении, но не очень увлекательный в управлении и дизайне. Также доступна гибридная версия, хоть и не очень мощная.