США сохранили антидемпинговые пошлины на сталь из Украины

Международная комиссия по торговле США намерена сохранить действующие антидемпинговые ограничения на поставки на американский рынок листового проката из углеродистой стали (Certain Cut-to-length Carbon Steel Platе) из России, Украины и КНР, сообщает Страна.ua.

Согласно сообщению USITC, такие выводы были сделаны по итогам проведенного пересмотра антидемпинговых ограничений по окончании четвертого пятилетнего периода их действия.

"Комиссия по международной торговле США определила, что отмена существующих решений об антидемпинговых пошлинах на импорт листового проката из углеродистой стали из Китая, России и Украины, вероятно, приведет к продолжению или повторному материальному ущербу в течение обозримого периода времени, - говорится в сообщении. - В результате такого решения USITC существующие ограничения на импорт этого продукта из Китая, России и с Украины останутся в силе".

USITC начала плановый пересмотр антидемпинговых ограничений на поставки на американский рынок углеродистого проката в ноябре 2020 года.