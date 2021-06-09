Почему нужно обязательно ложиться спать до 23 часов

"Совы" любят ложиться позже, но со временем замечают, что происходят изменения в организме. Недосып вызывает негативные последствия для здоровья, включая депрессию, болезни сердца и ожирение, сообщает Обозреватель.

Индийский университет REVA исследовал, почему важно засыпать до 23 часов. Ведь тогда начинается фаза медленного сна, в это время мозг успевает восстанавливаться, что положительно влияет на все системы организма.

Ожирение. Если человек спит мало, нарушается производство гормонов, отвечающих за чувство сытости. Вы чувствуете сильный голод, а процесс поглощения пищи превращается в переедания.

Активность. Чем больше организм успевает отдохнуть, тем активнее и продуктивнее пройдет следующий день, независимо от вида деятельности.

Эмоциональное состояние. Люди, которые ложатся поздно, чаще находятся в депрессии. Если вам снятся кошмары – попробуйте лечь пораньше спать. Когда человек не отдыхает, тогда растет уровень гормона стресса.

Болезни. Уставший организм очень чувствителен к болезнетворным бактериям. Ложась спать вовремя, вы укрепляете иммунитет. У людей, которые ложатся слишком поздно, больше шансов заболеть диабетом.

Здоровая кожа. Полноценный сон способствует восстановлению клеток кожи. У людей, которые мало спят, обычно тусклый цвет лица. Однако, нужно знать меру и не спать слишком долго, ведь это тоже не пойдет на пользу.

Если ложиться вовремя – улучшится память. Мозг будет работать гораздо лучше, если организм отдыхает полноценно.