В США рассказали, чего ждут от Украины перед визитом Зеленского

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, чего Белый дом ожидает от Украины перед визитом украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. По его словам, Украине нужно добиться прогресса в ряде сфер, сообщает РБК-Украина.

Об этом госсекретарь США сказал во время выступления на слушаниях комитета по ассигнованиям Сената.

Сенатор Крис Мерфи спросил главу Госдепа, что хотела бы увидеть американская администрация от Украины перед встречей Зеленского с президентом США Джо Байденом.