В США рассказали, чего ждут от Украины перед визитом Зеленского
Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, чего Белый дом ожидает от Украины перед визитом украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. По его словам, Украине нужно добиться прогресса в ряде сфер, сообщает РБК-Украина.
Об этом госсекретарь США сказал во время выступления на слушаниях комитета по ассигнованиям Сената.
Сенатор Крис Мерфи спросил главу Госдепа, что хотела бы увидеть американская администрация от Украины перед встречей Зеленского с президентом США Джо Байденом.
"Существует целый перечень сфер, в которых для Украины важно добиться прогресса. В частности, в том, чтобы иметь независимую судебную систему - функциональную и тщательно выбираемую и имеющую независимый надзор. Корпоративное управление, прежде всего на государственных предприятиях, которое будет транспарентным. А также настоящую имплементацию, в частности, антикоррупционных законов",- ответил Блинкен.