Еще одного одесского активиста задержали за разбой

Полиция задержала шестерых «активистов» общественной организации «Рада громадської безпеки» Марка Гордиенко, по подозрению в разбойном нападении на машинистов тепловоза, сообщает Думская.

﻿Об этом редакции сообщил источник в полиции.

По данным источника, сам Гордиенко не задержан.

Задержание провели оперативники управления стратегических расследований в Одесской области.

По данным следствия, в июле прошлого года фигуранты, угрожая машинистам битами, резиновыми дубинками и ножом, слили с локомотива дизельное топливо.

Вчера, 7 июня, оперативники провели обыски в домах подозреваемых и изъяли мобильные телефоны, нож и пистолет.

Одному из задержанных уже объявили подозрение по ч.2 ст.187 УК Украины (разбойное нападение, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении других подозреваемых проводятся следственные действия.

Недавно полиция занялась бывшим соратником Гордиенко — «активистом» Евгением Резвушкиным. Его по подозрению в крышевании подпольного казино в Беляевском районе заключили в СИЗО.

Марк Гордиенко в Фейсбуке подтвердил, что задержанные действительно состояли в его организации, но говорит, что они уже два года как вышли из ее состава.