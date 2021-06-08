Зеленский похвалил новую форму украинской сборной
Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил новую форму сборной Украины по футболу, в которой футболисты будут играть на Евро-2020, сообщает УНИАН.
Соответствующее заявление он опубликовал в своем Instagram.
"Новая форма национальной сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина", - написал глава государства.
Форма Украины на Евро-2020
- 6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020, старт которого намечен на 11 июня. Форма будет представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.
- Особенностью является то, что на нее нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".
- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом. А экс-боксер Николай Валуев заявил: "Это попытка политизировать спорт, это некрасиво". Также появилась реакция российского МИДа.
- Однако УЕФА утвердил новую форму украинской сборной для выступления на Евро-2020.
- Легенда "Динамо" Виктор Леоненко оскандалился своим высказыванием о форме сборной, но затем извинился.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о реакции россиян на форму украинской команды.
- Российский футбольный союз тем временем обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины.