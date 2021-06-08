Зеленский похвалил новую форму украинской сборной

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил новую форму сборной Украины по футболу, в которой футболисты будут играть на Евро-2020, сообщает УНИАН.

Соответствующее заявление он опубликовал в своем Instagram.

"Новая форма национальной сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина" , - написал глава государства.

Форма Украины на Евро-2020