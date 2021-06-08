УАФ оправдалась за скандал с плейлистом сборной Украины

Украинская ассоциация футбола перекинула ответственность за создание скандального плейлиста сборной Украины, где присутствовали песни российских исполнителей, на УЕФА. Они утверждают, что в европейском органе руководствовались данными из локальных чартов нашей страны, сообщает Сегодня.

Отметим, что плейлист уже был почищен от присутствия российских исполнителей. Были удалены все песни, кроме официального гимна Евро-2020.