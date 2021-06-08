Героя Украины, подозреваемого во взяточничестве, оправдали спустя пять лет

Во вторник, 8 июня, в Центральном районном суде Николаева полностью оправдали экс-губернатора, Героя Украины Николая Романчука, который обвинялся в коррупции, сообщает Новости-N.

Коллегия судей Центрального районного суда Николаева в составе Владимира Алейникова и Ивана Дирко, под председательством Светланы Скрипченко, зачитала решение по делу Романчука после пяти лет судебных разбирательств.

Коллегия судей постановила отменить арест имущества и вернуть Романчуку все изъятое.

Во время своего последнего слова в суде Романчук заявил, что не считает себя виновным. Он отметил, что всю свою жизнь посвятил тому, чтобы защищать Николаев и область. Его задело, что во время дебатов прокурор сказал, что Романчук не достоин носить звания Героя Украины. Подозреваемый отметил, что не прокурорам решать кто достоин, а кто нет.

Также он отметил недостойное поведение правоохранителей во время следственных действий. По словам Романчука, они достали из кошелька его 13-летней внучки 300 гривен и не зафиксировали это ни в одном протоколе. Кроме этого, он также сообщил, что прямо во время следственных действий полицейские выпили две бутылки виски из коллекции задержанного. Также у него пропали ноутбуки.

Экс-чиновник обвинялся в получении неправомерной выгоды от руководителя ООО «ЭЛК-буд» Максима Гламаздина за содействие в получении спецразрешения на пользование недрами, необходимых выводов и согласований, а также, в дальнейшем, непрепятствование хозяйственной деятельности общества.

Романчук был назначен главой Николаевской ОГА 2 марта 2014 года и занимал должность до июля 2014 года, после чего был первым заместителем губернатора Вадима Мерикова.

3 июня 2016 года заместителя губернатора Николаевщины Николая Романчука задержали по подозрению в вымогательстве взятки в сумме 90 тысяч долларов. Во время обыска в его доме сотрудники СБУ и военной прокуратуры нашли целую сеть подземных тоннелей. Там находились сейфы с золотыми слитками, драгоценностями и долларами.