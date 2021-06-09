Усик - Джошуа: анонсирована новая дата боя

Промоутер британского чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн объявил о том, что до конца недели будет подписан контракт на поединок британца против Александра Усика (18-0, 13 КО). Украинский боксер является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Эй Джей, сообщает Обозреватель.

В интервью изданию DAZN﻿ директор компании Matchroom Boxing заявил, что бой с большой долей вероятности состоится в сентябре в Лондоне. Изначально планировалось, что противостояние пройдет 21 или 28 августа.

"Я могу сказать вам, что эти переговоры проходят лучше, чем те, в которых обсуждался поединок Джошуа и Фьюри, так как я очень хорошо знаю и Красюка, и Усика. На этой неделе контракт на бой будет подписан. Мы рассчитываем на то, что он состоится в сентябре в Лондоне. Нам осталось утрясти последние детали. Это отличный и опасный поединок. Возможно, это не то, на что мы надеялись, но противостояние Усика и Джошуа также является боем высокого уровня. Это встреча объединенного чемпиона в супертяжелом весе и абсолютного чемпиона в первом тяжелом дивизионе" , – рассказал Хирн.

Статистика Джошуа и Усика. Источник: The Sun

Напомним, что Джошуа хотел проигнорировать Усика и подраться с соотечественником Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. У них на пути встал арбитражный суд в США, который обязал Цыганского короля провести третий поединок против Деонтея Уайлдера.