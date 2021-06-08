В Одессе известный бизнесмен на внедорожнике сбил девочку на светофоре

В Одессе водитель внедорожника сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый свет светофора. Виновником ДТП стал известный бизнесмен, владелец гостиницы "Одесский дворик" Геннадий Коган, который был за рулем Range Rover, сообщает РБК-Украина.

Адвокат пострадавшей Сергей Пушкаренко предоставил журналистам издания видео с места происшествия в Семафорном переулке сегодня днем.

На кадрах видно, как после аварии предприниматель извиняется перед мамой девочки, предлагает позвонить главному врачу областной больницы, чтобы ребенка приняли. Впрочем, полицию и "скорую" перед этим вызвали очевидцы.

Также виновник аварии заверяет, что не заметил школьницу, которую сбил на светофоре.

"Я ее не видел, клянусь! Она из-за другой машины выбежала!" , - заявил он.

Мать пострадавшей девочки возмущалась, как можно было не заметить ребенка, который шел по "зебре".

"Это вам просто повезло, и мне в жизни повезло, что так все закончилось" , - говорит женщина.

Отмечается, что после ДТП Коган переставил свой автомобиль и убрал с проезжей части обувь и другие вещи девочки, которые слетели с нее после удара, положив на тротуар.

Медики обнаружили у ребенка ссадины и ушибы мягких тканей. К счастью, обошлось без переломов. Родители девочки намерены завтра снова отправиться в больницу, чтобы проверить, нет ли проблем с внутренними органами.

﻿Информации о данном ДТП на сайте одесской полиции на момент написания материала нет.