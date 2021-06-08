В Китае взорвался реактор на химическом заводе

В китайском городе Шихэцзы во вторник, 8 июня, вспыхнул мощный пожар на заводе по производству поликремния. Перед пожаром прогремел взрыв, сообщает Обозреватель.

По предварительной информации взорвался кремнеземный реактор.

На опубликованных кадрах видно, как клубы дыма от пожара поднимались на несколько десятков метров.

Предварительно взорвался кремнеземный реактор. Источник: Скриншот

Предварительно взорвался кремнеземный реактор. Источник: Скриншот

Спасатели, прибывшие на место, сообщили, что им необходима помощь дополнительных подразделений, поскольку пожар вышел из-под контроля.

После взрыва начался пожар. Источник: Скриншот

Данных о пострадавших и причинах ЧП пока нет.