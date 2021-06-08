В Китае взорвался реактор на химическом заводе
В китайском городе Шихэцзы во вторник, 8 июня, вспыхнул мощный пожар на заводе по производству поликремния. Перед пожаром прогремел взрыв, сообщает Обозреватель.
По предварительной информации взорвался кремнеземный реактор.
На опубликованных кадрах видно, как клубы дыма от пожара поднимались на несколько десятков метров.
Спасатели, прибывшие на место, сообщили, что им необходима помощь дополнительных подразделений, поскольку пожар вышел из-под контроля.
Данных о пострадавших и причинах ЧП пока нет.