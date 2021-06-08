На "острове смерти" погиб владелец отелей с женой

Эксперты института судебной медицины Бангкока пытаются установить, что стало причиной смерти Ракешвара Сачатамакула и его супруги Аншу, которых нашли без признаков жизни в бассейне гостиницы, расположенной на таиландском острове Ко Тау, сообщает NEWSru.co.il.

Супруги, которым было за 50, были преуспевающими владельцами гостиниц, и имели как таиландское, так и индийское гражданство. Их обнаружил 34-летний сын, отправившийся на отдых вместе с ними. Тела извлекли из воды, но попытки реанимации не увенчались успехом.

Следствие не обнаружило никаких следов насилия. По всем признакам, супруги просто утонули. Полицейские просматривают записи камер видеонаблюдения в надежде, что это позволит разгадать загадку.

Гибель Аншу и Ракешвара подтвердила репутацию Ко Тау, который давно называют "островом смерти". За последние несколько лет здесь прошла череда смертей иностранных туристов. Большинство эпизодов были признаны самоубийствами или несчастными случаями