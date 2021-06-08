Минобразования получило на проверку диссертацию Кивы

Министерство образования и науки получило для проверки кандидатскую диссертацию народного депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ильи Кивы, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили в Минобразования.

"26 мая 2021 в Министерство поступили электронный экземпляр диссертации и аттестационное дело Кивы И. В. Министерство сейчас проверяет соответствие материалов, представленных в аттестационном деле, нормативно-правовым актам по вопросам аттестации кадров высшей квалификации и информацию, которая направлена заявителями" , — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется передать электронную копию диссертации Кивы, аттестационное дело и информацию от заявителей экспертному совету государственного управления. Материалы должны рассмотреть "в соответствии с процедурой, предусмотренной нормативными правовыми актами по вопросам аттестации кадров высшей квалификации".