Блинкен: Украину предупреждали о решениях США насчет "СП-2"
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предупреждал украинские власти о своих намерениях не вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2, сообщает Страна.ua.
Он допустил, что эта информация не дошла до президента Владимира Зеленского, который оказался неприятно удивлен позицией Байдена по "Северному потоку-2".
Об этом Блинкен сказал 8 июня во время слушаний в комитете Сената США по международным отношениям, которые транслируются в Ютуб.
"Для протокола: мы делились с нашими украинскими партнерами нашими намерениями в отношении "Северного потока - 2". Может быть, эта информация не дошла напрямую до президента Зеленского, но она точно была", - сказал Блинкен.