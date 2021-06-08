Блинкен: Украину предупреждали о решениях США насчет "СП-2"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предупреждал украинские власти о своих намерениях не вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2, сообщает Страна.ua.

Он допустил, что эта информация не дошла до президента Владимира Зеленского, который оказался неприятно удивлен позицией Байдена по "Северному потоку-2".

Об этом Блинкен сказал 8 июня во время слушаний в комитете Сената США по международным отношениям, которые транслируются в Ютуб.