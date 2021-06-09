В доме мужчины давшего пощечину Макрону провели обыск

Французские полицейские провели обыск в доме мужчины, ударившего по лицу президента страны Эммануэля Макрона во время его встречи с населением в ходе его визита в департамент Дром, сообщает Лента.Ру.

Об этом передает телеканал BFM.﻿ Как рассказал журналистам приятель подозреваемого, он удивлен таким поступком своего знакомого, поскольку он — "спокойный человек".

"Если бы мне сказали, что Дамьен может ударить президента, я бы ответил, что это неправда" , — сказал он.

Макрон получил пощечину во время поездки в департамент Дром, который прошел во вторник, 8 июня. Французский лидер подошел к толпе местных жителей, находившихся за невысоким металлическим ограждением, взял одного из мужчин за руку и что-то сказал ему, а в ответ получил удар по лицу. После инцидента задержали двух человек.