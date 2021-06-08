Это никому не выгодно: в РФ не видят опасности отключения от SWIFT

Исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов выразил уверенность, что отключать Россию от SWIFT никто не собирается, поскольку это невыгодно, сообщает Корреспондент.

"Нас от SWIFT отключать не собираются. Почему? Очень просто. Это никому не выгодно. Это совершенно ничего не дает с точки зрения национальной платежной системы, потому что в 2014 году Банк России разработал систему передачи финансовых сообщений и тем самым охладил пыл горячих голов, говорящих об отключении страны от SWIFT" , - сказал Чернов в ходе "круглого стола" в Госдуме.

Он отметил, что с точки зрения внешнего взаимодействия - это тоже невыгодно, потому что Россия является крупным торговым партнером, добавил он.

"У нас есть существенный товарооборот, и то самое взаимодействие по корреспондентским счетам без SWIFT невозможно" , - отметил глава Россвифт.

По словам Чернова, Россия осталась важным рынком для SWIFT.