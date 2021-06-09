Американец вымогал деньги, выдавая себя за членов семьи Трампа

Американец вымогал деньги, выдавая себя за членов семьи Трампа

Американцу, выдававшему себя за членов семьи бывшего президента США Дональда Трампа, предъявлены обвинения в краже личных данных и мошенничестве, сообщает Лента.Ру.

По данным следствия, 22-летний Джошуа Холл выдавал себя за родственников экс-президента США, а также организовал сбор средств для кампании по переизбранию Трампа, которой на самом деле никогда не существовало. В общей сложности за полтора года ему удалось собрать больше 100 тысяч подписчиков. А вырученные деньги мужчина присвоил себе.

В заявлении говорится, что в одном из фейковых аккаунтов Холл опубликовал пост, согласно которому Трамп со своим родственником якобы руководят политической кампанией, и призывал подписчиков ее спонсировать.

По данным прокуратуры, Холл успел создать несколько аккаунтов с фотографиями и именами родственников бывшего американского лидера, включая 15-летнего сына Трампа Бэррона. Теперь Холлу грозит до 22 лет тюрьмы.

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