В Минздраве сообщили где и как получить вторую COVID-прививку

В Министерстве здравоохранения объяснили, где можно получить вторую дозу вакцины от коронавируса, сообщает Новое время.

Как передает пресс-служба ведомства в Facebook, вторая доза вакцины гарантирована каждому. Ее нужно вводить через:

в случае прививки Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21 день после первой дозы;

в случае прививки CoronaVac/Sinovac Biotech — 28 дней после первой прививки;

в случае прививки Oxford/AstraZeneca — 12 недель после первой прививки.

В МОЗ объяснили, что для вакцинации второй дозой человека пригласят телефоном по контакту, который он оставил после первой прививки. Те, кто вакцинировался в массовых центрах вакцинации, получат вторую дозу там же.

Если человека записывал на вакцинацию работодатель, он же организовывает вторую прививку. Минздрав заверил, что все, кто получил первую дозу вакцины, гарантированно получат и вторую, — это касается и всех общественных деятелей, которые привились остаточными дозами.