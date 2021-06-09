Нафтогаз получил 4 разрешения на добычу газа в Черном море

Государственная служба геологии и недр выдала НАК Нафтогаз Украины четыре специальные разрешения на разработку углеводородного участка Дельфин в Черном море, сообщает Корреспондент.

Соответствующий приказ №412 от 31 мая этого года обнародован на сайте ведомства. Согласно документу, компания без проведения аукционов получила разрешения на геологоразведочные работы и добычу газа на площадях Дельфин-2, Дельфин-5, Дельфин-6 и Дельфин-9 сроком на 30 лет.

В этот период Нафтогаз сможет проводить геологическое изучение нефтегазоносных недр, в том числе опытно-промышленную разработку месторождений, с последующей добычей нефти и газа.

Напомним, в ближайшие пять лет Нафтогаз планирует инвестировать в добычу углеводородов 7,3 миллиарда долларов, а в последующие пять лет намерен удвоить эту сумму.