В Запорожье поймали на взятке чиновника Госгеокадастра

Правоохранители задержали на взятке главного специалиста одного из отделов Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в Запорожской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

"Чиновник за 400 долларов обещал гражданину выдать документы и справки о размере нормативной денежной оценки земельного участка" , - говорится в сообщении.

Работники ГБР задержали сотрудника Госгеокадастра при получении взятки. Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.