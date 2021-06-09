В Запорожье поймали на взятке чиновника Госгеокадастра

Правоохранители задержали на взятке главного специалиста одного из отделов Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в Запорожской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом информирует  пресс-служба ГБР.

"Чиновник за 400 долларов обещал гражданину выдать документы и справки о размере нормативной денежной оценки земельного участка", - говорится в сообщении.
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Работники ГБР задержали сотрудника Госгеокадастра при получении взятки. Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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