Ученые классифицировали новый вид динозавров-титанов
Австралийские ученые классифицировали новый вид динозавров, как самый большой из когда-либо найденных. Его обнаружили еще в 2007 году, сообщает Телеграф.
Об этом 8 июня пишет BBC News.
Так, "Australotitan cooperensis" или "южный титан" вошел в топ-15 самых крупных динозавров, которые обитали в мире.
По оценкам исследователей животное было ростом до 6,5 метров и длиной 30 метров.
Сообщается, что его останки впервые нашли на ферме на юго-западе Квинсленда.
На протяжении последних 10 лет ученые работали над определением динозавра - сравнивая его кости с другими динозаврами вида "зауроподы".
Зауроподы питались растениями и имели внушительные размеры. У них были маленькие головы, очень длинные шеи, длинные хвосты и толстые, похожие на столбы ноги. Эти динозавры бродили по континенту в меловой период, примерно 92–96 млн лет назад.
Команда палеонтологов назвала динозавра "Купером" во время работы над ним в честь близлежащей к месту его нахождения реки Купер-Крик.
Ученые также сумели усыновить связь найденного ими "австралотитана" с тремя другими видами зауроподов - винтонотитаном, диамантиназавром и саванназавром.