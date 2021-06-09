Астроном рассказал о безопасных способах увидеть солнечное затмение

Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН, астроном Олег Угольников рассказал, как без вреда для здоровья наблюдать за частичным солнечным затмением 10 июня, сообщает Лента.Ру.

10 июня смогут наблюдать кольцеобразное затмение Солнца. Астрономы предупреждают, что категорически запрещается смотреть на Солнце глазом или в телескоп без использования специальных солнечных светофильтров. При наблюдениях в телескоп светофильтр должен устанавливаться на объектив телескопа. Самым безопасным способом наблюдения является проецирование изображения Солнца на белый экран за окуляром телескопа. При этом телескоп нужно наводить на Солнце, не глядя в окуляр.

По словам Олега Угольникова, для наблюдений за уникальным явлением подойдут специальные светофильтры, засвеченная фотопленка или пленка из дискет. Их магнитный слой хорошо задерживает солнечный свет, это поможет защитить глаза. А вот смотреть через затемненное стекло от стеклотары или солнцезащитные очки не стоит: их фильтрация слишком слабая и есть риск потерять зрение.