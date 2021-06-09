Гаагский суд назвал ракету "Бука" единственной причиной катастрофы MH17

Взрыв ракеты, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", суд в Гааге назвал единственной причиной катастрофы пассажирского самолета рейса MH17. Такой вердикт вынес председательствующий судья во второй день слушаний по делу о катастрофе "Боинга" над неподконтрольной Украине частью Донбасса в 2014 году, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время заседания 8 июня суд выяснял, из какой установки был сбит "Боинг", откуда именно запускали ракету, а также какова роль в этом четырех подсудимых.

"Эксперты заявили, что ударные повреждения на фюзеляже самолета соответствуют тем, которые наносят боеголовки ракет, выпущенных из зенитно-ракетной установки "Бук". Ни одно из обнаруженных повреждений не выбивается из этой картины и не могло быть нанесено никакой другой, более легкой или более тяжелой зенитно-ракетной системой" , - сказал председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

На заседании также продемонстрировали фото части корпуса ракеты, которую выпустили по самолету.

"В части лонжерона самолета был обнаружен металлический обломок. Фрагмент был изучен специалистами, и они пришли к выводу, что он соответствует затворной пластине ракеты из установки "Бук" , - отметил Стейнхейс.

После заслушивания выводов экспертов суд объявил перерыв до 9 июня.