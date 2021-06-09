Кулеба дал оценку разговора Ермака с Джулиани

Беседа Андрея Ермака и Рудольфа Джулиани в июне 2019 года происходила в условиях "идеального шторма, сообщает Цензор.НЕТ.

Такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал﻿ в Фейсбуке.

"Дипломатия - вещь нелинейная. Маневры в ней является вещью необходимой, если помогают достичь конечной цели - защитить национальные интересы" , - написал Кулеба.

Он считает, что в 2019 году Украину интенсивно пытались вовлечь во внутреннюю политику США. И наша задача тогда состояла в том, чтобы сохранить поддержку обоих американских партий - Демократической и Республиканской.

"Это была дипломатия в условиях идеального шторма. Несмотря на огромные угрозы, Украине удалось с ним справиться и пройти этот период достойно. Разговор Андрея Ермака была частью сложной дипломатической игры. Он все правильно сделал, нормально удержал разговор в пределах конструктивной дипломатии, хотя на него давил Джулиани с его непроверенными данными и четкой целью втянуть Украину во внутреннюю политику США" , - подчеркнул Кулеба.

Кулеба считает, что Зеленскому и Ермаку тогда удалось не дать вовлечь Украину во внутренние американские разборки и при этом "не побить горшки" с тогдашней американской администрацией.