Apple ужесточила правила App Store

Американская корпорация Apple обновила правила App Store, внеся ряд изменений, направленных, в том числе, на борьбу с мошенничеством. Также компания добавила возможность прослушивания композиций без потери качества в собственном музыкальном сервисе, сообщает УНИАН.

Теперь, если Apple заметит вводящее в заблуждение поведение, мошенническую активность или нарушение правил кодекса разработчика, это приведет к удалению аккаунта компании.

Среди других изменений: ужесточение правила, касающиегося упоминания ложной цены приложения за пределами App Store, манипуляции чартами и пользовательскими обзорами, указания недостоверных данных для связи с разработчиком.

Согласно новым правилам, пользовательский контент, созданный внутри приложения, может включать статьи, видео, аудио и казуальные игры, которые не будут считаться отдельным приложением. Кроме того, если приложение предоставляет возможность завести аккаунт, должна быть функция его удаления.

Также Apple добавила возможность прослушивания музыки без потери качества (lossless) в сервисе Apple Music. Бесплатное улучшение доступно пользователям, установившим последние обновления iOS, iPadOS и macOS. Apple приготовила специальный плейлист, где можно ознакомиться с улучшенным качеством звучания.

В настоящий момент на сервисе есть свыше 20 млн треков в новом формате, однако компания собирается добавить возможность прослушивания всего каталога (75 млн песен) в улучшенном качестве до конца этого года. В данный момент прослушать треки lossless можно на iPhone, iPad, Mac и Apple TV 4K. В дальнейшем появится поддержка колонок HomePod и HomePod Mini, передает kommersant.