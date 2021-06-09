Блинкен: Украина имеет все инструменты для членства в НАТО

У Украины имеются все необходимые инструменты для вступления в НАТО, однако не все члены Североатлантического альянса готовы проголосовать за предоставление ей плана действий, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на слушаниях комитета по иностранным делам Сената во вторник, 8 июня.

"Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. У нее в настоящее время есть все требующиеся ей инструменты для присоединения к Альянсу" , - отметил глава Госдепа.

Однако, по его словам, не все участники организации готовы проголосовать за предоставление Киеву плана действий по обретению членства.