В США монету в 20 долларов купили почти за 20 миллионов

Золотая монета США Двойной орел номиналом в 20 долларов во вторник, 8 июня, была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордную сумму в 19,5 миллиона долларов. Она относится к последним золотым денежным знакам, допущенным к обращению в Соединенных Штатах, сообщает Корреспондент.

На лицевой стороне монеты изображена богиня Свободы, на реверсе - белоголовый орлан, являющийся национальным символом США.

Этот экземпляр был выпущен в 1933 году и никогда не был в обороте. США при президенте Франклине Делано Рузвельте отказались от золотого стандарта. Изготовленные монеты предстояло переплавить, однако несколько штук уцелели.

С 2002 года монетой владел американский дизайнер обуви Стюарт Вайцман, купивший ее за 7,6 миллиона долларов. На момент приобретения эта сумма тоже являлась рекордной. Имя нового покупателя пока неизвестно. Вайцман заявил, что направит прибыль от продажи Двойного орла и двух редких марок на поддержку своих благотворительных проектов, включая исследования в области медицины, школу дизайна и еврейского музея в Мадриде.