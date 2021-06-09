Китай уличили в огромной экономической ошибке

Китай делает «огромную и грубую стратегическую ошибку» и уничтожает крупное инвестиционное соглашение с Европейским союзом (ЕС), вступая в санкционное противостояние с Брюсселем, заявил CNBC Клит Уиллемс, бывший высокопоставленный сотрудник Белого дома, отвечавший за торговые переговоры, сообщает Лента.ру.

Сделка с ЕС больше не будет обсуждаться после того, как Пекин ввел ограничения в отношении европейских политиков, уточнил Уиллемс. Речь идет о мартовском ответе Китая на действия Евросоюза, где в свою очередь ранее наложили на Китай санкции, обвиняя его в репрессиях против уйгуров — тюркского народа, исторически живущего в районе Синьцзянь.

В конце мая Европейский парламент приостановил ратификацию нового инвестиционного соглашения с Китаем до снятия санкций против представителей ЕС. Работа над договоренностями шла в течение семи лет: предполагалось, что европейские компании получат равные права в Китае, а Пекин закрепит свой статус надежного торгового партнера.

Санкции, которые привели к проблемам в отношениях с ЕС, Китай ввел в конце марта. Пекин потребовал «прекратить читать нотации другим о правах человека и вмешиваться во внутренние дела». Это стало ответом на обвинения в преследовании уйгуров в Синьцзяне, которыми ЕС обосновал внесение в санкционные списки четырех граждан Китая и одной организации.

В истреблении уйгурского мусульманского населения Китай уличил аналитический центр Newlines Institute. Там считают, что власти страны нарушили каждый из запретов Конвенции Организации Объединенных Наций о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В январе действия Китая в отношении уйгуров геноцидом признали Соединенные Штаты.